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Gemi geçti, Çanakkale Boğazı kapatıldı

Dev konteyner gemisinin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü transit geçişlere kapatıldı

Gemi geçti, Çanakkale Boğazı kapatıldı

Malta bandıralı "MSC Trieste" adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan gemi, 365 metre uzunluğunda ve 143 bin 521 groston ağırlığında. 

Gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti. 

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale boğazı #konteyner
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