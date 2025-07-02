Gemlik’te 4,3 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil çevre illerde hissedildi. Belediye Başkanı Deviren, art arda yaşanan sarsıntılara ilişkin konuştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren “Her gün korkuyla yatıyoruz” dedi… 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. Bursa’da dünden bu yana art arda üç kez depremin olması vatandaşı tedirgin etti.



AFAD, bugün saat 13.57'de olan depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 12,93 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı, derinliğini ise 7.5 kilometre olarak duyurdu.



Sarsıntı İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panikle sokağa çıktıkları görüldü...



Merkez üssü Gemlik ilçesi olan ilk deprem dün saat 11.47'de olmuştu.

3,9 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde yaşandı.



İlk depremden bir saat sonra 12.57'de ikinci bir deprem daha oldu.

Merkez üssü yine Gemlik ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü bu kez 4,2'iydi.

Bu deprem de birçok ilde hissedildi…



Art arda yaşanan depremlerin ardından bugün bir depremin daha olması, yurttaşta paniğe neden oldu.

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, depremi yorumladı. “Her gün korkuyla yatıyoruz” dedi…



Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren:



Herhangi bir olumsuzluk yok Gemlik eski bir ilçe yapı stoğu itibariyle çok dayanıklı değil.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki depremi yorumladı.

Görür, “Tehlikeli bir yer… Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.” dedi…