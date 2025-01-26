Genç astsubay doğum gününde hayatını kaybetti
Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi’nde kaza geçirerek ağır yaralanan 3. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Muharrem Abban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 26 Ocak 2002 doğumlu olan genç astsubayın, doğum gününe saatler kala yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Hobi olarak profesyonel kayak yapan Muharrem Abban (23), arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan Abban ağır yaralandı.
Kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan genç astsubay, tüm çabalara rağmen aynı gece yaşamını yitirdi.
Muharrem Abban için Erzincan’da görev arkadaşları tarafından bir tören düzenlendi. Cenazesi, memleketi Denizli’ye gönderilerek Hilal Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Genç yaşta hayata veda eden astsubayın ölümü, ailesi, arkadaşları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı