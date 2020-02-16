Genç Aydınlıkçılar kitabına yoğun ilgi

7'inci Uluslararası CNR kitap fuarı son gününde doldu taştı.

Ana teması keşfet olan fuara 300'ün üzerinde yayın evi katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de okuyucularıyla buluşmak için fuardaydı.

Önsözünü yazdığı Genç Aydınlıkçılar kitabını ve kendi yazdığı kitapları imzalayan Perinçek'e gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Bu ilgiyi değerlendiren Doğu Perinçek, gençlerin geleceklerini kurmak için kitaba yöneldiklerini söyledi.



ulusal.com.tr