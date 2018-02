Harvard Genç Akademi Üyeliği’ne seçilen ilk Türk Dr. Canan Dağdeviren, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde Birleşmiş Milletler’de (BM) bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kendi başarılı bilim yolculuğuna değinen Dağdeviren, en büyük motivasyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, kadınların ve kız çocuklarının bilimdeki rollerini artırmak, STEM eğitimi ve araştırma faaliyetlerine her seviyeden katılımlarını teşvik etmek amacıyla 2015 yılında ilan edilen “11 Şubat – Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü“nün bu yıl 3'ncüsü kutlandı.



Gün dolayısıyla BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) salonunda düzenlenen ‘Barış ve Kalkınma için Bilimde Eşitlik ve Denklik' temalı iki gün süren toplantılar düzenlendi.



Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi Katalin Bogay'ın yönettiği oturumun konuşmacıları arasında, MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer alan genç Türk mucit Dr. Dağdeviren de bir konuşma yaptı.



Konuşmasında, kendi başarılı bilim yolculuğuna değinen Dağdeviren, en büyük motivasyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.



Dağdeviren Atatürk'ün “Bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi tercih edin” sözlerini vazgeçilmez bir yaşam öğüdü olarak aldığını belirtirken, çocukluk günlerinden bugüne süregelen bilim tutkusunu dile getirdi.



Bilimi gençlere ve çocuklara sevdirmek için her fırsatta Türkiye'ye seyahat ettiğini belirten Dağdeviren, onlarla sosyal medya yoluyla sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi.



Konuşmasında, “Alan farketmeksizin, bilim yapmak devrimdir” diyen Dağdeviren, konuşmasını Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle bitirdi.



Dağdeviren, konuşmasıyla ilgili açıklamasında ise, “konuşmamı devrim tadında yaşayan tüm kadınlara adıyorum” ifadesini kullandı.



Türkiye'de kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması ve kızların güçlendirilmesi adına birçok sivil toplum girişimine öncülük eden Aydın Doğan Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Av. Özlem Zengin, Malcom X'in kızı Attallah Shabazz ve 11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir de gün dolayısıyla düzenlenen toplantılara katılarak birer konuşma yaptılar.



Toplantıların katılımcıları arasında, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nün BM tarafından ilan edilmesinde önemli rol oynayan Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Kurulu Üyesi Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite ve Malta Avrupa ve Eşitlik Bakanı Dr. Helena Dalli ile birlikte, bir çok ülkenin BM Daimi Temsilcisi, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.



