Genç kadınların eğitim ve iş fırsatlarından yararlanma olasılığının erkeklere göre 3 kat daha az olduğu günümüzde dünya genelinde 131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor.

Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleri sonucunda, kızçocuklarına ve genç kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2011'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya KızÇocukları Günü" ilan edildi.



AA muhabirinin BM ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerinden derlediği bilgilere göre, yarısından fazlasını ergen kız çocuklarının oluşturduğu 1 milyar genç, 10 yıl içinde iş hayatına girecek. Yüzde 90'dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bu çocuklar, özel sektörde çok düşük maaşa ya da hiçbir ücret almadan çalışacak.



Son 15 yılda uluslararası toplum, kız çocuklarının yaşamını erken dönemden itibaren düzeltmede önemli ilerleme sağlasa da özellikle orta ya da düşük gelir düzeyine sahip ülkelerdeki her 10 genç kadından 9'u cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk ve diğer dezavantajlara göğüs germek zorunda kalıyor.



Evlilik beklentileri, hamilelik riski, şiddet, kaliteli eğitimin önündeki engeller kız çocuklarının yaşamını sınırlayan ve gerçek potansiyellerine ulaşmalarını önleyen unsurlardan sadece bir kaçını oluşturuyor.



BM, bu çerçevede Dünya Kız Çocukları Günü'nde "Onunla: Yetenekli bir kız çocuğunun gücü" teması altında tüm kızçocuklarının öğrenme fırsatlarını genişletmek, yeni yollar göstermek ve çalışma dünyasına geçişini başarılı şekilde sağlamak için uluslararası topluma çağrılarda bulunacak.



Günümüzde giderek daha fazla kız çocuğu okula gidip eğitimine devam edebilse de birçoğu hala yaşam boyu başarı için gerekli olan bilgi birikimi, yetenek ve iş alışkanlıklarını kazanamıyor.



Diğer yandan 15-29 yaş arası genç kadınların iş ve eğitim fırsatlarından yoksun kalma ihtimali aynı yaştaki erkeklere göre 3 kat daha yüksek seviyede bulunuyor.



Çocuk sahibi genç kadınların yüzde 35'i işi bırakıyor



UNICEF verilerine göre, öğrenci olmayan 15-29 yaş genç kadın nüfusun yüzde 70'i halihazırda ekonomik anlamda aktif olmamalarına rağmen gelecekte çalışmak istiyor.



Çalışmayan ve okumayan genç kesimin yüzde 76'sını genç kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların üçte birinin (yüzde 32,7) hiçbir iş deneyimi bulunmuyor.



Çocuk sahibi olmak, genç erkekler için iş hayatı konusunda itici faktör olarak işlev görürken, genç kadınlar için tam tersi etkide bulunuyor. İş hayatında yer almayan genç kesimin de içinde bulunduğu genç kadınların yüzde 35'i çocuk sahibi olma durumunda işi bırakıyor. Bu oran aynı durumdaki erkeklerde yüzde 7'de kalıyor.



Yatırımlar yeterli değil



Kız çocuklarının eğitimi konusunda yapılan yatırımlar, onların iş dünyasına sorunsuz geçişini sağlamak için tek başına yeterli olmuyor. Dünya genelinde 131 milyon kızçocuğu okula gidemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı okuma ve matematikte asgari yeterlilik düzeyine erişmiş durumda değil.



Mevcut ilerleme göz önüne alındığında, 2030'da dünyadaki kız çocuklarının yarısından fazlası temel becerilerde orta düzeyde başarı gösteremeyecek.



Kadın girişimcilerin önündeki engel daha fazla



Meslek kursları ve yaratıcı teknik beceri platformları gibi alternatif öğrenme yolları, örgün eğitim fırsatını kaçıran ve gelecekte istihdam edilebilirlik için ihtiyaç duyulan genç kadınlara ikinci şans olabilir.

Çıraklık eğitimi, genç kadınlara okuldan iş hayatına geçişte katkıda bulunabilecek çözüm sunabilir. Ancak genç erkekler gerek çıraklık eğitimine gerekse daha fazla meslek alanlarına erişmede genç kadınlara göre daha avantajlı durumda bulunuyor.



Kadın girişimciler, finansman sağlamada ve karlı işletme için gerekli olan diğer becerilerde erkeklere göre daha büyük engellerle karşı karşıya kalıyor.



Uluslararası toplumdan beklentiler



BM tarafından "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla belirlenen "Onunla: Yetenekli bir kız çocuğunun gücü" teması çerçevesinde amaca ulaşmak için uluslararası toplumdan beklentiler ise şöyle sıralanıyor:



- Kız çocuklarının hem okul eğitimi hem pazar odaklı eğitimi hem de becerileri için geniş ölçekli kamu ve özel sektör programları uygulamak.



- Genç kadınların yaşamı ve iş hayatı için gerekli temel, aktarılabilir ve iş hayatındaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için öğretim ve öğrenimin kalite ve uygunluğunu geliştirmek.



- Kız çocuklarının erkek çocuklarıyla aynı öğrenim ve kariyer fırsatlarına sahip olmalarını sağlamak için klişelere, toplumsal normlara meydan okumak ve cinsiyet rolleriyle ilgili bilinçsiz ön yargıları değiştirmek.



- Genç kadınların büyüyen dijital iş dünyasındaki kariyerlerini göz önünde bulundurmaları için onları teşvik etmek ve onlara alanlar yaratmak.



- Genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik öğrenimine katılımını arttırmak.



- Genç kadınların okuldan iş hayatına geçişlerini desteklemek için kariyer rehberliği, çıraklık, staj ve girişimcilik eğitimi gibi girişimler oluşturmak.



- Kadın girişimciler için finansmana erişimi etkinleştirmek.