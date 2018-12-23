Türkiye Gençlik Birliği, 23 Aralık 1930 yılında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için anma töreni düzenledi. İstanbul Şişli'deki Atatürk Evi önünde düzenlenen törene Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube de katıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için İstanbul'da anıldı.



Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği anma töreni Şişli'deki Atatürk Evi önündeydi.



Ortak açıklamayı, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı.



Gençer "Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız" dedi.



Açıklamaya Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube ve Atatürkçü Düşünce Derneği de katıldı.



Haber-Kamera: İsmail Harputlu

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