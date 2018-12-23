banner999
Gençer: Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız
Gençer: Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız
İlk soruda elenen Duygu Sarı Ak izleyenleri şoke etti
İlk soruda elenen Duygu Sarı Ak izleyenleri şoke etti
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Gençer: Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız

Türkiye Gençlik Birliği, 23 Aralık 1930 yılında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için anma töreni düzenledi. İstanbul Şişli'deki Atatürk Evi önünde düzenlenen törene Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube de katıldı.

Gençer: Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız

İzmir'in Menemen ilçesinde gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için İstanbul'da anıldı. 

Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği anma töreni Şişli'deki Atatürk Evi önündeydi. 

Ortak açıklamayı, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı. 

Gençer  "Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilayız" dedi. 

Açıklamaya Cumhuriyet Kadınları Derneği,  Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube ve  Atatürkçü Düşünce Derneği de katıldı. 

Haber-Kamera: İsmail Harputlu
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye gençler birliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.