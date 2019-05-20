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Gençler Türkiye için kenetlendi

TGB'nin büyük yürüyüşü sonrası 100'üncü yılın şöleni başladı. Sahneye çıkan sanatçılar milli mücadelenin 100. yıl kutlamalarına renk kattı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türk gençliğine çağrı yaptı "Önümüzdeki görev Atatürk'te birleştirmek" dedi.

Gençler Türkiye için kenetlendi

"Türkiye için kenetlen" çağrısına onbinler katıldı. İstanbul Beşiktaş'tan başlayan yürüyüş Maçka Küçükçiftlik Park'ta şölene dönüştü. 

Türkiye Gençlik Birliği'nin önderliğinde 100'üncü yıl şöleni düzenlendi. 

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, milli mücadelenin 100'üncü yılında Türk gençliğinin önündeki görevi anlattı.

100'üncü yıl kutlamalarında Ogün Sanlısoy, Kurtalan Ekspres, Ayna, Ses ver Sus, Mir Sanat Topluluğu ve Mehmet Eti sahne aldı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb
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