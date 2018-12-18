Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucularından Yavuz Tekelioğlu, gençlerle buluştu.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Eknominin Çıkış yolu, İşsizlik Sorunu ve Yerli Malı konulu konferans düzenledi. Konferansa Vatan Partisi Genel Başkan Yardıcımsı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç ile Akdeniz Üniversitesi İİBF kurucularından Yavuz Tekelioğlu katıldı. Üniversitelilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Türkiye'deki ekonomik kriz ve işsizlik sorunu konuşuldu.



Krizin çözümü Atatürk'ün devletleştirme politikası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yavuz Tekelioğlu Salonu'nda düzenlenen konferasta konuşan Koç, Türkiye'nin bugün yaşadığı krizin geçmişteki krizlerden daha derin ve sıkıntılı olduğunu söyledi. Koç "Bunun birinci sebebi Türkiye'nin üretim ekonomisinden uzaklaşmasıdır" dedi. 2001 yılından bu yana Avrupa'nın Türkiye'deki üretimi durdurma politikası izlediğini ifade eden Koç " Üretim ekonomisini durdurarak Türk Lirası'nın değerini düşürmek istediler ve ne yazık ki bunda başarılı oldular. Türkiye dışa bağımlı bir hale geldi ve borç batağına saplandı" şeklinde konuştu. Yaşanan krizin tek çözüm yolunun üretim ekonomisi olduğunun altını çizen Koç "Devletleştirme, İttihat ve Terakki'den gelen ve Atatürk'ün de çok önem verdiği bir politikadır. Şu an içerisinde bulunduğumuz krizin tek çözümü Atatürk'ün devletçiliğindedir" ifadelerini kullandı.

Konferansta, kurucusu olduğu fakültese gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tekelioğlu da üretim ekonomisinin önemi üzerinde durdu. Yerli malı tüketmenin bugün yakıcı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Tekelioğlu "Hepimiz tüketiciyiz ama ne tükettiğimizi bilmiyoruz. Küresel ticaret bize çok banal ürünler dayatıyor. Kendilerinin tüketmekten imtina ettiği ürünleri Türkiye ithal ediyor. Gıda güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı. Tekelioğlu ülkenin kalkınması ve gıda güvenliğimizin sağlanması için yerli malların tüketilmesi gerektiğine işaret etti.



Gençlerin yoğun katılımıyla düzenlenen konferansın sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi.