Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışması düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışması düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e dair mektupların kaleme alınacağı yarışmanın 1 Ocak'ta başlayan başvuruları, 31 Mart'ta sona erecek.

Gençlerin, tarihini bilen, okuyan-yazan ve düşünen bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirilen yarışma, 13-17, 18-21 ve 22-29 olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek. Gençler, Cumhuriyetin tarihi sürecine, Cumhuriyet tarihine katkı sağlayan kişilere ve Cumhuriyetin geleceğine (2023) ilişkin konularda mektup yazabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 31 Mart tarihine kadar "http://formlar.gsb.gov.tr/genclerdengelecegemektup/" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Online başvuru imkanına sahip olmayan gençler ise el yazısıyla yazdıkları mektupları en yakın gençlik merkezine teslim edecek.

Yarışmada yazılan mektupların değerlendirilmesi ise iki aşamada yapılacak. Mektuplar önce 81 ilde kurulacak komisyonlarca değerlendirilecek ve 10 Nisan'a kadar illerde dereceye giren gençler açıklanacak. Yarışmaya katıldığı ilde 3 kategoride ilk 3'e giren gençlerin mektupları, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilecek. Bakanlıkta kurulan komisyon, Türkiye derecesine giren mektupları 30 Nisan'da açıklayacak.

"Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışmasında Türkiye derecesine giren gençlerden birinci olanlar, yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek, ikinci olanlara Ultrabook bilgisayar ve üçüncü olanlara da dizüstü bilgisayar ödülü verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının mektup yarışması olarak düzenlediği 5. yarışma olan "Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışmasında derece alan gençler ayrıca devlet büyüklerince kabul edilecek.