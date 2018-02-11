Vatan Partisi Gençlik kolu Öncü Gençlik Muğla ve Antalya teşkilatı düzenlediği Parti Okulu'nda yüzlerce imza topladı.

Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzaya yönelik başlattığı imza kampanyası için Öncü Gençlik kolları sıvadı. Kampanya süresince üniversitelerde ve sokaklarda çalışma yürütecek olan gençler, üniversitelerde yapacağı etkinliklerle, eylemlerle imza kampanyasını büyütecek sokak sokak, kapı kapı gezerek imza toplayacak. Kampanya çalışmalarına hızla başlayan Öncü Gençlik, çalışma planlarını yaptığı yönetim kurulu toplantılarının ardından ilk olarak Muğla’da ve Antalya’da parti okulu düzenledi.



Muğla’da Tuna Otel’de yapılan Savaş Yener Parti Okulu'nun konuşmacı isimleri arasında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Öncü Gençlik Eğitim Bürosu Başkanı Işıkgün Fırat, Öncü Gençlik Muğla İl Başkanı Anıl Coşkun yer aldı.







Antalya’da yapılan parti okulunun ilk günü ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ve Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu katılımıyla tamamlandı. Antalya’da yapılan okul bugün ikinci günü ile devam edecek.



GENÇLERİN ADAYI DOĞU PERİNÇEK



Yüzlerce genci bir araya getiren okulda Vatan Partisi Tarihi, Siyaset ve Stratejilerimiz, Bilimsel Sosyalizm, Tüzük ve Program konulu eğitimler verildi. Eğitimlerin dışında siyasi gündemi de tartışan gençler, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu da değerlendirdi. “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek” ifadelerini kullanan gençler eğitimlerin yapıldığı salonda “ Gençlerin adayı Doğu Perinçek”, “Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek” sloganları attı. Gençler, parti okulu süresince yürüttükleri imza kampanyası çerçevesinde yüzlerce imza toplarken üniversitelerin açılmasıyla birlikte üniversitelerde yapacağı çalışmalarla kampanyayı büyüteceklerini duyurdu. Gençler; sınıflarında, ailesinde, çevresinde imza atmayan kimseyi bırakmayacak.







Öncü Gençlik’in görevlere her zaman hazır olduğunu söyleyen Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, eğitim sonrası verdiği demeçte “ Öncü Gençlik olarak 17 18 Şubat'ta Ankara'da yapacağımız İl Başkanları toplantısıyla kampanyamızı başlatacağız. İmza kampanyasını isimli ve hedefli bir harekât planı ile yürüteceğiz. İsmini ve içeriğini il başkanları toplantısında duyuracağız. Genel başkanımızı aday yapabileceğimize olan inancımız tamdır. Sınıf sınıf, mahalle mahalle, eş dost, aile, konu komşu herkesin kapısını çalacağız. İlgi ve desteğin şimdiden yoğun olduğunu söyleyebilirim. Vatan Partisi köşede süs olarak beklesin diye Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyor, Vatan savaşını yönetecek bir başkomutan çıkarmak için çalışıyor. Öncü Gençlik görevlere her zaman hazırdır.” dedi.







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