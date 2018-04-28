Vatan Partisi Öncü Gençlik, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in gençliğe olan vaadlerini açıkladı

Türkiye’yi liyakatli bir yönetim programına sokacak, gerçek çözümlerle Türkiye'yi ilerletecek #TekSeçenekDoğuPerinçek 'tir.



Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için 4-9 Mayıs tarihleri arasında bağlı olduğunuz ilçe seçim kuruluna bizzat giderek siz de imza verebilirsiniz. pic.twitter.com/1QABlvQWCi — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) 27 Nisan 2018

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in gençliğe olan vaadlerini açıkladı. Vatan Partisi’nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için sahada yürüttüğü imza kampanyasını hazırladığı bir video ile sosyal medyaya taşıdı. Videoda, gençliğin gelecek kaygısını, torpille yapılan atamaları, gençliğin yetenekleri doğrultusunda iş bulamaması gibi sorunlara dikkat çekildi. Video yayınlanmasının ardından #TekSeçenekDoğuPerinçek etiketiyle pek çok tweet atıldı. Video twitter gündemine oturdu.Türkiye’nin dört bir yanında kampanya yürüten Öncü Gençlik, sokakta açılan imza masalarının, üniversitelerde yürütülen çalışmaların dışında kampanyayı sosyal medya üzerinden de sürdürüyor. Kapı kapı dolaşan, çarşı pazar gezerek esnaf ziyaretleri yapan ve Türk halkına Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini aktaran gençler bu sefer de Vatan Partisi’nin gençliğe olan vaadlerini anlattı.Öncü Gençlik, “Gençliğe gelecek için liyakatli Türkiye” sloganı ile hazırladığı videoyla Türk gençliğinin özlemlerine değinerek Türkiye’nin önünde bir seçenek olduğunu açıkladı.“Yeteneklerimiz bizi iş sahibi yapacak mı?, Yoksa mesleğimizi yapmak için bir torpil mi arayacağız? , O torpili bulamadığımız için başka bir mesleği mi yapmak zorunda kalacağız ?” sorularının yer aldığı video gençliğin iç sesini yansıtıyor.Videonun sonunda ise “Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için 4-9 Mayıs tarihleri arasında saat 20.00’ye kadar bağlı olduğunuz il ve ilçe seçim kuruluna bizzat giderek siz de imza verebilirsiniz.” çağrısı yer alıyor.Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, liyakatli Türkiye ile parasız eğitim, mezuna iş, özerk üniversite, üreten gençlik, prangasız bilim ve milli plana göre ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmanın ihtiyaçlarına cevap veren bir meslek eğitimini vaad ediyor.