Vatan Partisi gençlik kolu Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Akit TV’de Sabri Balaban'ın sunduğu Ters Kutuplar programına konuk oldu.



Afrin operasyonunun ve Amerikan emperyalizminin konuşulduğu programda, “ABD hegemonyasının Afrin operasyonu ile bittiğini söyleyen Aykut Diş, Tüm Türk gençliğinin her zaman mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı.



Aykut Diş’in konuşmalarından bölümler ise söyle: “Afrin operasyonu haklıdır, yerindedir ve tam zamanında yapılmıştır. ABD'nin küstahlık dönemi ve hegemonyası Afrin operasyonu ile bitmiştir. Amerika Afganistan'da, Libya'da, Irak'ta şamarlandı. En son Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Türkiye'den şamar yedi Vatan Partisi, Türkiye'nin partisidir. Türkiye'nin yararına olan her hareketi desteklemektedir. Bu bir vatan savaşıdır ve karşımızdaki kuvvet ABD'dir. Bu savaş Afrin'le sınırlı kalmayacaktır. Menbiçle devam edecektir. Cephedeki Mehmetçiğin gönlü rahat olsun. Türk gençliği vatanseverdir ve Mehmetçiğin yanındadır. FETÖ başta olmak üzere emperyalist merkezler, gerici yapılanmalar, Türk gençliğini milli kimliğinden koparmak istediler, başarılı olamadılar."

Programda gelen sorular üzerine partide gençliğin rolünü anlatan Aykut Diş, "Partimiz de Türkiye’nin en genç partisidir. Tüzüğümüzde de yazar; Öncü Gençlik Genel Başkanı aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Bu sebeple Öncü Gençlik Türkiye'nin en güçlü gençlik örgütüdür.” ifadelerini kullandı.



“VATAN İÇİN BÜTÜN GENÇLER OMUZ OMUZA VERİR”

Sabri Balaba'nın Vatan Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu'daki faaliyetlerine ve örgütlenmesine ilişkin sorduğa soruya ise Aykut Diş şöyle cevap verdi: Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Doğu Perinçek Güneydoğu kökenli yurttaşlarımızla bir toplantı yaptı. Vatan Partisi Doğu ve Güneydoğu yapılanmasına her zaman ağırlık verdi. Biz Şırnak'ta, Van'da ve diğer illerde teşkilatlıyız.

Ardından iç cephede ve özellikle gençlik arasında birliği sağlamanın öneminden bahseden Diş, “İttihatçılar vatanseverdi. Bizim öncülerimizdi. İttihatçılara düşmanlık düşmana uşaklıktır. Cumhuriyetin kurucu değerleri sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin değerleridir. İç cephede birliği sağlamak adına Cumhuriyet değerlerine saldıran söylemlerden vazgeçilmelidir. Bu söylemler milletimizi bölen söylemlerdir. Dış politikada tutarlı olunmalıdır. Ülke menfaati için Suriye ile işbirliği yapılmalıdır. Siyasi başarıların tamamlanması için ekonomik başarılarla taçlanması gerekmektedir. Milli bir ekonomi yaratılmalıdır. Milli ekonomi, üreten ekonomi ile gerçekleştirilmelidir.” İfadelerini kullanan Aykut Diş, “Amerika artık Türkiye ile ipleri kopartmış durumdadır. ABD'nin belli iç çekişmeleri var. Esasa odaklanmak lazım. Amerika burada ikinci İsrail kurmak istiyor ve bunu PKK koridoruyla yapmak istiyor. Bu koridor ile Akdeniz'e inmek istiyor. Amerika Türkiye'yi gözden çıkarmış durumda çünkü hem Tayyip Erdoğan'ı hem de AKP hükümetini gözden çıkarmış durumda. Bunu görmek lazım. Buna karşı bizim kararlı ve radikal olmamız lazım. Bizi 30.000 kişilik ordu kurmakla tehdit eden bir kuvvete İncirlik'te var olmaya izin verilemez. İçimizdeki Amerikan üslerini temizlememiz lazım.” dedi.

Konuşmasının sonunda vatan bütünlüğü için her kesimden gencin birleşmesini vurgulayan Diş, şunları söyledi :Biz Türkiye'ye sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanı da Türkiye demektir. Cumhurbaşkanını hedef alarak Türkiye'yi bölmeye çalışırlarsa yine sahip çıkacağız. Afrin Harekatı başlayınca bozguncular, savaşa AKP Gençlik Kolları gitsin gibi söylemler geliştirdi. Onlara şunu söylüyoruz: Vatan bütünlüğümüz için gerekirse AKP'li,CHP'li,BBP'li, Saadet Partili ve Vatan Partili bütün gençler omuz omuza verir ve savaşır.