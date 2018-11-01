Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB) düzenlediği 29 Ekim yürüyüşüne TLB korteji damga vurdu. TLB’lilerin yoğun mizahla hazırladıkları eleştiri içerikli dövizler dikkat çekti.

Liseliler, 29 Ekim’de TGB ve TLB öncülüğünde Başkent Ankara’da birleşti. Emeğine, cumhuriyetine, geleceğine ve Türkiye’ye Sahip Çık sloganlarıyla yapılan yürüyüşte Andımız’a sahip çıkıldı. Atatürkçü vatansever liselilerin yoğun katılımda bulunduğu eylemde TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, Anıtkabir’e yürümek için Birinci Meclis önünde buluşan yirmi bin gence Andımız’ı okuttu.



MİZAHLA MEYDAN OKUDULAR



TLB kortejinin en önünde “Türküm Doğruyum Çalışkanım” pankartı taşınırken, liselilerin kendi elleriyle hazırladığı “Gençlik Bitti Sandınız, İşte Size Andımız” pankartı dikkat çekti. “Geleceğine Sahip Çık”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dövizlerinin yanı sıra “Andımızı Okumak İçin Yarışan Nesile Sataştın”, “Sınavlar Derya Olmuş Biz De Bir Sandal” yazılı esprili dövizler de taşındı. En çok ilgi çeken ise üzerinde “Yıkıkları Etiketliyoruz” yazan Trump görseli oldu.



Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e marşlar ve sloganlar ile yürüyen gençler Arslanlı Yol’u “varlığımız Türk varlığına armağan olsun” diyerek adımladı. Anıtkabir’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini hep bir ağızdan okuyan gençler, son olarak Andımız’ı Atatürk’ün huzurunda okudu.



Hakkı Erman Ergincan -Türkiye Lisesiler Birliği Genel Başkanı











