Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, gençliğin adayı oldu. Gençlik, adayı için gereken 100 bin imzanın toplanması amacıyla seferberlik başlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, gençliğin adayı oldu. Gençlik, adayı için gereken 100 bin imzanın toplanması amacıyla seferberlik başlattı.



Öncü Gençlik üç aydır devam ettiği imza kampanyasını üniversitelerde büyütmeye devam ediyor. İl il yürütülen çalışmalar, sokakta açılan masaların yanı sıra üniversitelerde de yürütülüyor.







Kapı kapı dolaşan çarşı pazar gezerek esnaf ziyaretleri yapan gençler, imza kampanyası sırasında Türk halkına Vatan Partisinin siyasetlerini ve çözüm önerilerini aktararak Türkiye’nin seçeneksiz olmadığını gösteriyor.







İŞÇİ, KÖYLÜ, ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN İMZA VERİYOR







Üniversite içinde ve üniversite dışında imza toplayan Öncü Gençlik, çalışmalar sırasında 1 saat içinde yüzün üzerinde imza topladıklarını belirtiyor.







İmza verenler arasında mühendis, esnaf, işçi, köylü, öğrenci, akademisyen ve çeşitli mesleklerde çalışan yurttaşlar var.







Gençliğin Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek yapacakları iddiasıyla hareket eden Öncü Gençlik, çalışmalarına yurdun dört bir yanında devam edecek.