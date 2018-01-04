"Antalya'nın hem yatak hem de saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun paralelinde de spor turizmi giderek artıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da hem yatak hem de saha ve tesis kapasitesinin her geçen gün arttığını, bunun paralelinde de spor turizminin giderek geliştiğini söyledi.



Bakan Bak, Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Sports Center'ın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası kampı için yaklaşık bin 500 takımın Antalya'da bulunduğunu bildirdi.



Antalya'nın yaz turizminin yanında spor turizminde de önemli gelişmeler kaydettiğine dikkati çeken Bak, bunun gelen takım sayısından da görüldüğünü dile getirdi. Bunun daha da artması gerektiğine inandıklarını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Spor artık bir endüstri ve bunun için de bu endüstrinin gerektirdiği şartları da hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor. Burası da bir yatırım. Türk sporu ve Türk turizmi için önemli bir yatırım. Antalya'nın hem yatak hem de saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun paralelinde de spor turizmi giderek artıyor. Ulaşım kolay, mevsim müsait. Takımların da tercih ettiği bir ortam. Pek çok takım var. Çok fazla maç yapabiliyorlar. Hava ve şartlar uygun. Dolayısıyla burası hem Antalya'nın hem de ülkemizin turizmine katkı sağlayacak. Ülkemizin dünya çapında tanınmasında da rol oynuyor."



Bakan Bak, beraberindeki TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve Servet Yardımcı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile tesisleri gezdi.



Bak ve protokol üyeleri, sahada Ali Dürüst'ün koruduğu kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışta futbol topuna imza attı.



Calista Sports Center bünyesinde 3 futbol sahası, bin 500 metrekare kapalı alan ve fitness center bulunuyor.