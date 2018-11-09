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Gençlik ve Spor Bakanı: Onlar kaybetti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(EURO 2024 adaylığı) Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı: Onlar kaybetti

PFDK kararlarını değerlendiren Kasapoğlu, "Yeni spor aktörlerinin Baba Hakkı, Baba Gündüz, Metin Oktay ve Lefter gibi örnek olması gerek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, EURO 2024 adaylığı konusunda da "Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." açıklamasında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #EURO 2024 #kasapoğlu #gençlik bakanı
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