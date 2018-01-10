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Gençlik ve Spor Bakanlığından “bağımlılıkla mücadele“ çalıştayı

"Bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler konusunda çalışmak zorundayız"

Gençlik ve Spor Bakanlığından “bağımlılıkla mücadele“ çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlerin Madde Kullanımı İle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

Bakanlık merkez binada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın başkanlığında düzenlenen çalıştayda, gençlerin madde bağımlılığını önleme konusunda projeler yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve uygulamaları ele alındı.

Abdurrahim Boynukalın, çalıştayda yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler konusunda çalışmak zorundayız. Dernekler ve STK'lar olarak resmi kurumlardan istediğiniz akreditasyon konusunda elimden geleni yapacağıma dair söz veriyorum. Diğer Bakanlıklardaki bürokratlara bu konuyu aktaracağım." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede bağımlı gençlere daha yakın ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Boynukalın, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlı kardeşlerimizle insani ilişkilerimiz kuvvetli olacak. Bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu süreçte alanda olacağım. Kendi alan çalışmalarınızla ilgili bize bilgi vermeniz halinde daha fazla motive olacağız. Çift taraflı ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarımızla gelerek sahada terleyeceğiz. Derneklerinizin yaptığı çalışmalara dair mevzuatların uyum yasalarına entegre olması gerekiyor. Standardizasyon anlamında faydalı olur diye düşünüyorum. Sizlerle her zaman iletişim içinde olacağız." diye konuştu.

Hazırlanan projeleri inceleyen Boynukalın, yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için sahaya inilmesi gerektiğini vurguladı. Sekiz Bakanlıkla birlikte hareket ettiklerini aktaran Boynukalın, özgün projelerle başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

Gençlik alanında faaliyet gösteren ve gençlerin madde kullanımı başta olmak üzere riskli davranışlarını önlemeye yönelik faaliyet gösteren STK'ların çalışmalarını daha verimli hale getirmek ve tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya, 40'a yakın kuruluş katıldı.


Kaynak: AA
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