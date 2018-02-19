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Genco Erkal'ın Stalin paylaşımına tepki yağdı

Tiyatro oyuncusu Genco Erkal'ın Stalin paylaşımına tepki yağdı. "Stalin’in Ölümü adlı müthiş filmi izledim az önce. Diktatörlerin sonu budur beyler. İbret olsun." diye yazan Erkal'a takipçileri tepki gösterdi

Genco Erkal'ın Stalin paylaşımına tepki yağdı

Tiyatro oyuncusu Genco Erkal, sosyal medya hesabından Stalin'e hakaret eden bir paylaşımda bulundu.

Erkal, "Stalin’in Ölümü adlı müthiş filmi izledim az önce. Diktatörlerin sonu budur beyler. İbret olsun." diye yazdı.



ERKAL'A TEPKİLER

Genco Erkal'ın bu paylaşımına takipçileri tepki gösterdi.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

"Filmden bu tweetle haberdar oldum, fragmanı izledim çok ciddi bir film değil zaten. Stalin i böyle mizahi bir filmle eleştirmek deli saçması Stalin in ibretlik bir sonu yok bıraktığı kocaman bir birikim miras ve boyun eğmeyen bir Komutan, yoldaş olarak hatırlamak onur verici.

Stalin diktatör değil, Sovyet halk önderidir.

Stalin düşmanlarını yenecegiz

Talihsiz bir tweet olmuş sayın Erkal

bir halkın önderidir Stalin.

Abi sana saygısızlık yapmak istemem. Ama bir daha stalin'e laf söylersen kırılırım

Staline diktator demek haksizlik sayin erkal

Stalin bir diktatör değildir, burjuvanın ve emperyalizmin kara puropagandasıdır

Stalini sevmezler çünkü onların adolf hitlerini yendi"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Genco Erkal #stalin #twitter
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