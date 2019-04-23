Son dakika haberleri... Mahkum ve hükümlüler ile onların yakınları, genel af ile ilgili gelinen son noktayı merak ediyor. Genel af çıkacak mı, genel af ne zaman çıkacak gibi soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar, MHP'nin açıklamalarını da merakla okuyor. Peki 2019 yılında 31 Mart yerel seçimler öncesi genel af çıkacak mı, genel af ne zaman çıkacak? Bir Twitter takipçisi, MHP'li Feti Yıldız'a ne denetimli serbestlik ne de ceza indirimi olmayacağına yönelik iddialarına gündemde olduğunu sordu. MHP'li Yıldız da takipçisine, o iddiaların dedikodu olduğunu söyleyerek inanılmaması uyarısında bulundu. MHP'li Yıldız, "Bu meseleyi mutlaka çözüleceğiz" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri...



MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, genel af ile ilgili açıklama yaptı.



MHP'li Feti Yıldız, genel af, denetimli serbestlik ve ceza indirimine dair bir takipçisine yanıt verdi.



Takipçisi, Yıldız'a şunları yazdı:



"Merhaba sayın vekilim @YildizFeti sizin meslektaşınız olan bir avukat bilgiyi sağlam yerden aldığını ve ne DS ne ceza indirimi olmayacağını söylüyor seçim sonrası da olamayacağını iddia ediyor"



MHP'li Yıldız da takipçisine şöyle yanıt verdi:



"O arkadaşın beyanı doğru değil,kimden duymuş bu gibi dedikodulara inanmayın. Bu meseleyi mutlaka çözüleceğiz."