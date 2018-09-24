MHP'nin af teklifi, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. 1974 ve 2000’de getirilen af tasarılarına dikkat çeken hukukçular, suçlarda ayrım yapan yasaların AYM tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Hukukçulara göre, terör suçlarını kapsamayan af düzenlemesinin Yüksek Mahkemeden dönmesi, genel affa yol açabilir. Bu da FETÖ ve PKK’ya affın önünü açabilir

MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırladığı teklifi böyle savunsa da hukukçulara göre, teklifin genel affa dönüşme riski var.



Türkiye'nin geçmişinde iki önemli af tecrübesi var. Bunlardan ilki 1974 yılında yapılan düzenleme.



Genel affa çevrilen bir düzenleme ise kamuoyunda "Rahşan Ecevit affı" olarak bilinen düzenleme olmuştu. Düzenlemenin mimarlarından olan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, MHP'nin hazırladığı af teklifinin bazı maddelerinin 200 affı ile aynı olduğunu söyledi.



Türk, "Rahşan Affına" Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesinin genel affa neden olduğunu ifade etti.



Öte yandan af teklifi tartışması siyasilerin de gündemindeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı teklifi inceleyeceklerini söyledi.





ulusal.com.tr

