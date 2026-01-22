Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil yönetiminde sendika genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında sınır güvenliği ve maden ocaklarındaki iş sağlığı süreçleri yer aldı.

DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Kurul üyeleri, toplantıda terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi. Bu çirkin saldırıyı protesto etmek amacıyla toplantı salonunda Türk bayrağı açıldı. Sendikadan yapılan açıklamada, ay yıldızlı bayrağa yönelik provokasyon kınanarak şu ifadelere yer verildi: "Sendikamız ve maden işçileri, ülkemizin güvenliğine ve halkımızın huzuruna yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü girişime karşı devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edecektir."

Madenciliğin dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kolu olduğu hatırlatılan toplantıda, tüm iş yerlerinde önceliğin tartışmasız şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği olduğu vurgulandı. Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerinde aldığı "Acil Geçici İş Durdurma Kararı"nı değerlendirdi. Kurulun, iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle alınan bu karar sonrası söz konusu müesseselerde üretimin durdurulması konusuna hassasiyetle yaklaştığı belirtildi.

BAKANLIKLARLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Sürecin ilk anından itibaren Kurul tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, atılan adımlar şu şekilde aktarıldı: "Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır ve müesseselerimizde üretime mümkün olan en kısa sürede geçilebilmesi için işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve mevzuatta farklı yorumlara yol açan hususların bir an önce düzeltilmesi için çalışmaların ivedilikle tamamlanması yönündeki taleplerini ifade etmiştir."

Toplantı sonucunda, Başkanlar Kurulunun iş durdurma sürecinde maden işçilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm görüşme ve girişimlerde bulunduğu vurgulandı. İşçilerin süreç ve gelişmeler hakkında bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.