Genel Merkez düğmeye bastı: CHP'de 3 il başkanı görevden alındı

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Genel Merkez düğmeye bastı: CHP'de 3 il başkanı görevden alındı
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Sarı, mutlak butlan sürecine ilişkin ifadelerin ışığında 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı hakkında karar alındığı belirtti.

ÜÇ İLDE YÖNETİMLER FESHEDİLDİ VE GÖREVDEN ALINDI

Toplantının ardından paylaşılan bilgilere göre, yerel yönetimlerde radikal değişikliklere gidildi. Karar doğrultusunda şu adımlar atıldı:

Erzurum: İl Başkanı Serhat Can Eş disipline sevk edilirken, il yönetimi de görevden alındı.
Bursa: İl Başkanı Nihat Yeşiltaş disipline sevk edildi, il yönetimi ise feshedildi.
Bitlis: İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın disipline sevk edildiği, yerine ise henüz bir atama yapılmadığı belirtildi.

İSTANBUL, MARDİN VE BATMAN İÇİN DİSİPLİN SEVKİ

Alınan kararlar sadece mevcut başkanlarla sınırlı kalmadı. Geçmiş dönemde görev yapan kritik isimler de Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Müslim Sarı'nın açıklamasına göre; önceki dönem Mardin İl Başkanı Kılıçarslan, Batman’dan Hüseyin Yaşar ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ise tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

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