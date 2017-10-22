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Genelkurmay Başkanı Akar ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Akar ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD'ye gittiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #genelkurmay başkanı #hulusi akar
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