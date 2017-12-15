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Genelkurmay Başkanı Akar'dan önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı

Genelkurmay Başkanı Akar'dan önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASİMOV, 15 Aralık 2017 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ı ziyaret etmiştir." denildi.

Görüşmenin ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı.

TSK internet sitesinde, Genelkurmay Karargahı'ndaki görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #genelkurmay başkanı
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