TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 38. güne girildi. Son dakika haberine göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059. AA, harekatta 58 teröristin sağ ele geçirildiği bilgisini geçti. Harekatın ilk gününden bu yana 113 nokta teröristlerden temizlendi. JÖH ve PÖH timleri de Afrin'e Hassa'dan giriş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'in güneybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden arındırdı.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler... TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.



58 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ



TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.



ORG. AKAR HATAY'DA



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır birliklerini denetliyor.



AFRİN'DE 1 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ



TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.



Dün itibarıyla harekatın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti ve Afrin'in çevresinde hilal oluştu.



Afrin şehir merkezine yönelik operasyon için hazırlıklar da sürüyor. Askeri sevkiyatlar devam ediyor. Dün, meskun mahal operasyonları için uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri bölgeye sevk edilirken, asker sevkiyatı da devam ediyor.



