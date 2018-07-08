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Genelkurmay Başkanı Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Adana İncirlik'te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Üs komutanlığından brifing alan Orgeneral Akar, üste unsurları bulunan ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileriyle de bir araya geldi.
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