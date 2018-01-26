Orgeneral Akar, Suriye sınırındaki birliklerde denetimlerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerini denetlemek üzere Şanlıurfa'ya geldi.



Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile özel uçakla Şanlıurfa'ya geldi.



GAP Havaalanı'nda Vali Abdullah Erin ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılanan Akar, denetimlerde bulunmak üzere sınır birliklerine geçti.