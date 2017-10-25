Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rakka'da açılan Apo posterini Amerika'da eleştirdi. 73 ülkenin genelkurmay başkanının katıldığı toplantıda Akar, Türkiye'nin kaygısını dile getirdi. Rakka'da açılan Apo posteriyle ilgili Amerika'dan da açıklama geldi

Rakka'da açılan bu posteri, Amerika'da yapılan terör konferansının gündemine taşıdı. Amerika'nın tutumunu eleştirdi, Türkiye'nin kaygılarını dile getirdi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Washington'da düzenlenen konferansa katıldı. Toplantıda 73 ülkenin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği temsilcileri de vardı. Akar, Amerika'nın askeri üslerinden Fort Belvoir'de yapılan konferansa terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini ve Türkiye'nin bu konudaki öneri ve pozisyonunu aktardı.



PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka meydanına asılması konusunda Türkiye'nin kaygılarını dile getiren Orgeneral Akar, Amerikalı ve diğer muhataplarına PKK'nın farklı isimler kullanarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak istediğini belirtti. Akar, Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini dile getirdi.



Akar ayrıca Amerika'nın ve bazı batı ülkelerinin PKK'ya yaptığı yardımları da gündeme getirdi. Muhataplarına "yardımların kesilmesi" çağrısında bulundu. Örgütün Menbiç'ten çekileceğine dair verilen sözleri hatırlattı. Ancak örgütün bu bölgede halen varlığını sürdürdüğünü anlattı.



Rakka'da çekilen fotoğrafa ilişkin Amerika'dan da açıklama geldi. Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, "PKK'yı terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." dedi.



ulusal.com.tr