Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. TSK, Akar'ın denetlemelerine dair fotoğrafları basınla paylaştı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri harekât merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, anılan harekât merkezlerinden Zeytin Dalı harekâtının sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.



TSK'nın açıklamasının devamı şu şekilde:



Teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı harekât merkezlerinde Afganistan, Brüksel/NATO karargâhı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargâh ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlanmaktadır.



Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıları bu teknolojik imkân ve kabiliyetten istifade ile video tele-konferans (VTC) şeklinde icra edilmektedir.



ulusal.com.tr







