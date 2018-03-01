Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulusi Akar, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin terörle mücadele kapsamında olduğu belirtildi. Akar, başta terör örgütü PKK olmak üzere bölgesel tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak mücadele konseptini görüşecek.

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Osman el-Ganimi tarafından resmi törenle karşılandı.



Orgeneral Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü.



Ardından Akar ve beraberindekiler, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.