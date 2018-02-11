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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi. 

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır" denildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #Hasan Küçükakyüz #Yaşar Güler #Suriye sınırı #orgeneral hulusi akar #genelkurmay başkanı hulusi akar
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