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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a giderek harekâta katılan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar bu arada İran Genelkurmay Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününü Genelkurmay Karagahında bizzat yöneterek geçiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, operasyonun ikinci günü sınır bölgesindeydi.

Kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a giden Orgeneral Akar, harekâta katılan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı temasları sürerken İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagherı ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bagheri ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #hatay #suriye #afrin
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