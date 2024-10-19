Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İtalya'da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve Roma Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ederek, Venedik Meydanı’ndaki "Meçhul Asker Anıtı"na törenle çelenk bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında İtalya’da bulunan Orgeneral Gürak’ın, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Roma Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği ve Venedik Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na düzenlenen resmi törenle çelenk sunduğu bildirildi.