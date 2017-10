Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Irak'ın kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin istikrar ve güvenliğini yakından ilgilendiren gayrimeşru bir referandum yapılmıştır. Bu husus yakından takip edilmekte olup bundan kaynaklanan önemli güvenlik tehdidine karşı gerekli çalışmalar yürütülmekte ve gereken tüm tedbirler alınmaktadır" dedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Mazisi şan ve şerefle dolu ordumuz, belirsizlik, risk ve tehditlerin yoğunlaştığı coğrafyamızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve bağımsızlığını, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kutsal vatan topraklarını milletinin emrinde canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir." dedi.



Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2017 faaliyetinin "Seçkin Gözlemci Günü"nün sonundaki konuşmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelişen ateş gücüne dikkati çekti.



Son dönemdeki çalışmalarla bu gücün daha da artığını vurgulayan Orgeneral Akar, "Yerli ve milli imkanlarla elde ettiğimiz silah ve mühimmat sayesinde her geçen gün caydırıcığını artırmaktadır Kara Kuvvetlerimizin, yaptığı bu çalışmalar." diye konuştu.



Ateş Serbest- 2017 faaliyetinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki "dosta güven, düşmana korku veren" silahların tamamına yakınının kullanıldığını vurgulayan Orgeneral Akar, şunları söyledi:



Türk Silahlı Kuvvetleri yasalarla kendisine tebliğ edilen görevleri asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir, edecektir. Mazisi şan ve şerefle dolu ordumuz, belirsizlik, risk ve tehditlerin yoğunlaştığı coğrafyamızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve bağımsızlığını, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kutsal vatan topraklarını milletinin emrinde canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, meydana gelen olaylar güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmamızı zaruret haline getirmektedir. Son dönemde devletimizin bekası, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığıyla ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda yürütülen teröristle mücadele harekatında TSK, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük cesaret ve kahramanlık örnekleri sergilemektedir. Faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.



"Gereken yerde ve zamanda"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içindeki faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini hatırlatan Orgeneral Akar, şöyle konuştu:



Bunların yanı sıra ulusal namusumuz olan hudutlarımız ve hudut bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği başta olmak üzere yurt dışı ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda TSK, ordumuz, gereken yerde ve zamanda gereken her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Nitekim Fırat Kalkanı Harekatı bu kapsamda planlanmış ve icra edilmiştir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden ülkemize yönelen saldırıların önlenmesi ve güvenli bir alan oluşturularak yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönmelerini sağlamak maksatıyla başlatılan harekat önemli kazanımlar elde edilerek başarıyla tamamlanmıştır. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib'de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir. Irak'ın kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin istikrar ve güvenliğini yakından ilgilendiren gayrimeşru bir referandum yapılmıştır. Bu husus yakından takip edilmekte olup bundan kaynaklanan önemli güvenlik tehdidine karşı gerekli çalışmalar yürütülmekte ve gereken tüm tedbirler alınmaktadır.



"15 Temmuz hain darbe girişimi..."



Türk Silahlı Kuvvetlerinin genç personeline de seslenen Akar, içinden geçilen dönemde milletin beklentisinin yüksek, onlara güveninin tam olduğunu belirtti.



En büyük takdirin güvenilmek, en büyük başarının da buna layık olmak olduğunu vurgulayan Akar, "Caydırıcılığın sayısal üstünlükten çok modern araç ve silah sistemleriyle bütünleşmiş ve yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu gerçeği Silahlı Kuvvetlerimiz için en hayati prensiplerden biridir." dedi.



Eğitimli ve disiplinli personelin önemine değinen Orgeneral Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatleriyle asil milletimizin güvenlik ve huzurunu sağlamak maksadıyla çalışmalarını 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.