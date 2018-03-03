Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili kararlılık mesajı verdi. "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak." diyen Orgeneral Akar "Teröristler ve onlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak." ifadesini kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, devam eden Afrin harekâtı ile ilgili kararlılık mesajı verdi.



Akar yaptığı yazılı açıklamada "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak" vurgusu yaptı.



"Mücadeleye asker, jandarma, polis, güvenlik korucuları ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini" kaydeden Genelkurmay Başkanı Akar, "Harekât esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor" ifadelerini kullandı.



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