Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Gürcistan'da. Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katılacak. Tiflis'teki ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve yapılacak

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Tiflis'te üçlü zirve yapacak.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Gürcistan'da Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.



Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Tiflis'e gitti.



Burada gazetecilere konuşan Akar, dost ve kardeş ülke Gürcistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, bölge için de çok önemli olduğunu kaydeden Akar, stratejik ortak Gürcistan ile de işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.



Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'nda, üç ülke arasında askeri işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını söyledi.



Orgeneral Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.



İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Gürcistan-Azerbyacan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı düzenlenecek.



ulusal.com.tr