CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Gürcistan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Gürcistan'da. Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katılacak. Tiflis'teki ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve yapılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Gürcistan'da

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Tiflis'te üçlü zirve yapacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Gürcistan'da Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Tiflis'e gitti.

Burada gazetecilere konuşan Akar, dost ve kardeş ülke Gürcistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, bölge için de çok önemli olduğunu kaydeden Akar, stratejik ortak Gürcistan ile de işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'nda, üç ülke arasında askeri işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını söyledi.

Orgeneral Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Gürcistan-Azerbyacan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı düzenlenecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #Gürcistan #türkiye #Azerbaycan #Tiflis
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Emniyet'ten Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve ByLock açıklaması
Sonraki Haber
İstanbul'da FETÖ ve PKK'ya eş zamanlı operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.