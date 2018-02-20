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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Ürdün Amman'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. TSK'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Akar'ın 2 gün Ürdün'de kalacağı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Ürdün Amman'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın Amman'da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Amman/Ürdün’de" denildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #amman #Ürdün #hulusi akar
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