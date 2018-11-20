Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan'ın 100. yılını kutlamak ve temaslarda bulunmak için Bakü'de. Şehitlikleri ziyaret eden Gülen daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, şehitlikleri de ziyaret etti. Güler ve ve beraberindekiler 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'na ziyarette bulundu. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Güler, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehitlik ziyaretlerinin ardından Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin askeri alan da dâhil her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı.



Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliğinin genişletilmesinde, ortak askeri tatbikatların büyük önem taşıdığını vurguladı.



Orgeneral Güler de ortak tarih ve kültüre sahip Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin günden güne güçlendiğini söyledi.



Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Aliyev'i kutlayan Güler, Azerbaycan'ın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi. Güler, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, bu konunun Azerbaycan için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr



