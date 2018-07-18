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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, göreve başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güler "Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini" vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan görevi devralan Orgeneral Yaşar Güler, silah arkadaşlarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Orgeneral Güler, mesajında terörle mücadele vurgusu yaptı.

Genelkurmay Başkanı, TSK'nın gücüne dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #genelkurmay
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