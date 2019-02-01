FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.



17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve yakınlarının yanı sıra taraf avukatları katıldı.



Savcının, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istediği duruşmada, daha sonra sanıklar ve avukatları tahliyeye yönelik taleplerini iletti.



Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski yüzbaşı Bayram Akpan'ın tahliyesini kararlaştırdı.



Sanık Mehmet Dişli'nin ziynet eşyalarının iadesine karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.



Duruşma, 18 Şubat'a ertelendi.