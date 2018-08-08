YAŞ kararlarıyla oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel yeni rütbeleriyle aynı görevlerini sürdürecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel yeni rütbeleriyle aynı görevlerini sürdürecek.



General ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi. Bu isimlerden çoğu yeni görevlere getirilirken bazıları da yeni rütbeleriyle aynı görevlerinde kaldı.



Buna göre, bu seneki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel yeni rütbeleriyle aynı görevlerine devam edecek.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Korgeneral Yavuz Türkgenci atanırken, YAŞ kararlarıyla bu sene korgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Harekat Başkanı Kemal Yeni 3. Kolordu Komutanı oldu. Korgeneralliğe yükseltilen bir diğer isim olan Sinan Yayla ise Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı görevini yeni rütbesiyle sürdürecek.



YAŞ kararları kapsamında görev süresi bir sene uzatılan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı 9. Kolordu Komutanlığına atanırken, Tümgeneral Levent Ergün Genelkurmay Harekat Başkanı oldu. Ergün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü üyelerince açılan çukurların kapatılması ve ilçenin teröristlerden temizlenmesindeki operasyonda başarıyla görev yapmış, sonrasında Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı olmuştu. Balyoz davasından mahkum edilen Ergün, beraat etmesinin ardından 2015'teki Şura'da generalliğe terfi etmişti. Tarakcı ise başta Kato olmak üzere bölgedeki birçok terör operasyonunu sevk ve idare etmiş, Şırnak'ta helikopter kazası sonrası şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine tümen komutanlığına getirilmişti.



YAŞ kararlarıyla tümgeneralliğe yükseltilen Özel Kuvvetler Komutanı Ahmet Ercan Çorbacı yeni rütbesiyle aynı görevine devam ederken, Şura ile görev süresi bir sene uzatılan Tuğgeneral Halil Soysal Şırnak'taki 23' üncü Piyade Tümeninin yeni komutanı oldu.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca oluşturulan ve İzmir'de görülen askeri belgelerin ele geçirilmesiyle ilgili davada tutuklanan, yeniden yargılama sonucu beraat eden Özel Kuvvetler Kurmay Başkanı İlkay Altındağ, YAŞ kararlarıyla tuğgeneral olmuştu. Altındağ, atama kararları kapsamında 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığına getirildi.



Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına atanırken, Genelkurmay Genel Sekreterliğine Tuğgeneral Mehmet Özeren getirildi. Kayseri'deki 1. Komando Tugayının Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bolu'daki 2. Komando Tugayının Komutanı ise Tuğgeneral Oğuz Tozak oldu.



Bu seneki YAŞ'ta terfi eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Koruma Müdürü Albay Mustafa Köksal ile Özel Kalem Müdürü Albay Remzi Albasan da atama listesinde yer alan isimlerden oldu. Tuğgeneral Albasan, Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürlüğüne getirilirken, Tuğgeneral Köksal, Milli Savunma Bakanlığı emrinde görevlendirildi.



Deniz'deki atamalar



Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Kuzey Deniz Saha Komutanı olurken, Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Amfibi Görev Grup Komutanlığına atandı. FETÖ kumpas davaları kapsamında 2011'de tutuklanan Koçer, yeniden yargılama sonucu 2014'te özgürlüğüne kavuşmuş, 2015'te amiralliğe terfi ettirilmişti.



FETÖ'nün kumpas mağdurlarından olan, yeniden yargılama sonucu beraat ederek üniformalarını yeniden giyen isimler arasında yer alan Tuğamiral Berker Emre, Tok Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, İstanbul Boğaz Komutanlığına, Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Harp Okulu Komutanlığına, Tuğamiral Levent Kerim Uça ise Çanakkale Boğaz Komutanlığına atandı.



FETÖ'nün "Balyoz" kumpası sonucu tutuklanan ve hapis yatan, sonrasında yeniden yargılama sonucu beraat ederek komodor olan Hasan Özyurt, YAŞ kararları kapsamında bu sene tuğamiralliğe terfi etmişti. Özyurt, atama kararları kapsamında Güney Görev Grup Komutanı olarak görevlendirildi.



YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıkmış, Sualtı Taaruz Komutanı Albay Mustafa Turhan Ecevit ile SAT Komutan Yardımcısı Albay Ercan Kireçtepe bir üst rütbeye terfi ettirilerek tuğamiral olmuştu. Atama kararlarıyla Ecevit yeni rütbesiyle görevine devam ederken Tuğamiral Kireçtepe İskenderun Deniz Üs Komutanı olarak atandı. FETÖ'nün kumpas davaları sonucu hapis yatan iki isimden Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkarak buraya Türk bayrağı diken timde görev almıştı.



Hava Kuvvetlerindeki atamalar



Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Proje Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı oldu. Er, Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ABD Teksas-Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde, teslim edilen ilk uçağı alan heyette de yer almıştı.



Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Göksel Kahya, yine Bakanlık emrine atanırken Hava Harp Okulu Komutanı olan ve bu sene tümgeneralliğe terfi eden Rafet Dalkıran İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanı oldu.



Hava Harp Okulu Komutanlığına Tuğgeneral Erdoğan Gür atanırken 1. Ana Jet Üs Komutanlığına Tuğgeneral Ali Özmen, 5. Ana Jet Üs Komutanlığına Tuğgeneral Tansel Çokuysal getirildi. İki isim de YAŞ kararları kapsamında bu sene tuğgeneralliğe terfi ettirilirken Çokuysal, "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimler arasında yer almıştı.



Bu seneki Şurada tuğgeneral olan Selim Karsavuranoğlu 7. Ana Jet Üs Komutanı olurken 8. Ana Jet Üs Komutanlığına ise Tuğgeneral Ersin Eser getirildi.