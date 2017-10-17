'300 Spartalı' filmindeki 'Kral Leonidas' rolüyle hafızalara kazman 47 yaşındaki İskoç oyuncu Gerard Butler, motosiklet kazası geçirdi

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Gerard Butler'ın durumunun çok ağır olmadığı ancak vücudunda kırıklar olabileceği öğrenildi.Görgü tanıkları, Gerard Butler motosikleti ile seyir halindeyken bir arabanın önüne kırdığını ve ünlü oyuncunun hakimiyetini kaybedip düşmesine neden olduğunu belirtti.