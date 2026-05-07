Germencik Belediyesi eski başkanı Öndeş tahliye edildi

Aydın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Germencik eski Belediye Başkanı Fuat Öndeş, silahlı saldırı davasında ikinci kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. Hakim, iş yerinde oluşan maddi zararın sanık tarafından karşılanmasına ve sanığın belirli aralıklarla kolluk birimlerine imza vermesine hükmetti. Bu adli kontrol tedbirleriyle birlikte, yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan Öndeş'in tahliyesine ve davanın geri kalan kısmında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

BELEDİYE MAĞAZASINA KURŞUN YAĞMIŞTI

Olay, 6 Nisan akşamı Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nda meydana geldi. Belediyeye ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendiğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında eski başkan Fuat Öndeş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık adliyeye sevk edildi.

Saldırının ardından mevcut Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve bir firma çalışanı, Fuat Öndeş'ten şikayetçi oldu. Şikayetler ve toplanan deliller doğrultusunda Öndeş hakkında 'kamu malına zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlamalarıyla dava açıldı.

Mahkemedeki ilk duruşmada tutuklanmasına karar verilen sanık, Aydın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Yargı süreci adli kontrol şartları altında devam edecek.