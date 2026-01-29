Getir çöktü mü? 28 Ocak’ Getir erişim sorunu

Getir uygulamasında 28 Ocak akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunu kullanıcıları mağdur etti. Şirketten yapılan açıklamada teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Türkiye’nin en popüler hızlı teslimat uygulamalarından biri olan Getir, 28 Ocak akşam saatlerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanılamadı. Saat 19.00 itibarıyla başlayan erişim problemi hem sipariş veren kullanıcıları hem de teslimat sürecindeki kuryeleri etkiledi.

Uygulamaya erişim sağlanamaması üzerine çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X üzerinden Getir’i etiketleyerek yaşadıkları sorunu paylaştı. DownDetector verilerine göre de aynı saatlerde yoğun şikâyet bildirimi yapıldığı görüldü.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan kesintinin ardından Getir’den açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kendi sistemlerimizde yaşanan teknik sorun sebebiyle bir süre hizmet veremediğimiz için özür dileriz. Sıkıntıyı çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz, en kısa sürede hizmete devam edeceğiz.”

Erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin ise henüz net bir saat paylaşılmadı.

