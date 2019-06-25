2013 yılında Taksim'de yaşanan Gezi eylemlerine ilişkin dava sürüyor. Davanın ikinci gününde sanıklar savunma yapıyor...

İstanbul Silivri'de başlayan Gezi Parkı davası ikinci gününde devam ediyor.



2’si tutuklu, 6’sı firari 16 sanık hakkında açılan davaya 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi bakıyor.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katılıyor.



İlk duruşmada suçlamaları reddeden sanıklar savunmalarına kaldıkları yerden devam etti.



İkinci duruşmada ilk savunmayı Avukat Can Atalay yaptı. İddianamedeki suçlamaları reddeden Atalay, "Bu iddianame Türkiye tarihinin en onurlu mücadelesini karalamaya çalışmasıdır." dedi.



Mahkemenin savunmaların ardından tahliye taleplerini karara bağlaması bekleniyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.



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