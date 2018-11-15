Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında görevden ihraç edilen dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ile Grup Amiri Mehmet Zeki Bayrak'ın, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında, kıyafetinin rengi dolayısıyla kamuoyunda ''kırmızılı kadın'' olarak bilinen Ceyda Sungur'a biber gazı sıktığı gerekçesiyle ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen polis memuru Fatih Z'yi azmettirdikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 7'nci duruşmaya sanık Mehmet Zeki Bayrak ile avukatı katıldı. Daha önceki duruşmada zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Ramazan Emekli'yi ise avukatı temsil etti.

Söz alan müşteki Ceyda Sungur'un avukatı, sanık Emekli hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Emekli hakkında, savunmasının tespiti amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.



İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, daha önce hakkında açılan bir davada ceza alan polis memuru Fatih Z'nin, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında olay yerinde yasa dışı eylemi olmayan müşteki Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye kadar yaklaşarak yüzünü hedef yapmak suretiyle biber gazı sıktığı ve gazdan etkilenen müştekinin arkasını dönmesine rağmen gaz sıkmaya devam ettiği belirtildi.



Bu kişinin yine çevrede bulunan göstericilere de benzer şekilde yakın mesafeden hedef gözeterek gaz sıkmasının, "Görevi kötüye kullanmak ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırları aşarak kasten yaralama" eylemine uyduğu aktarılan iddianamede, sanıklar Ramazan Emekli ile Mehmet Zeki Bayrak'ın talimatlara aykırı şekilde gaz kullanılması yolundaki talimatları nedeniyle azmettirme suçunu işledikleri kaydedildi.



İddianamede bu nedenle, sanıklar Emekli ile Bayrak'ın "kasten yaralamaya azmettirme" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan bir yıldan 3,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Önceki kararlar

FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden ihraç edilen dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, Gezi Parkı odaklı olaylarda göstericilere ait çadırları yakmaları için zabıtalara talimat verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, Emekli ile ilgili hükmün açıklanmasının 5 yıl denetimli serbestlik şartıyla geri bırakılmasını kararlaştırmıştı.



İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi de sanık Fatih Z'yi zor kullanma yetkisini aşarak "yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay, müşteki Sungur'un etrafındakilere de uyarı yapmadan gaz sıktığı ve tekme attığı için de "görevi kötüye kullanmak" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırmıştı. Hapis cezasını 5 yıl denetimli serbestlik şartıyla erteleyen mahkeme, sanığa ayrıca 600 fidan dikme ve 6 ay boyunca bu fidanların bakımını üstlenme yükümlülüğü vermişti.