banner1005
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava Silivri'de başladı. Aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık savunmalarına başladı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı

2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı eylemleri davası başladı. 

Dava Silivri'de, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. 

Duruşmayı CHP ve HDP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda ülkenin başkonsolosu takip etti. 

İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

657 sayfalıklık iddinamenin özeti okunduktan sonra sanık savunmalarına geçildi. 

İlk savunmayı yapan Soros yardımıyla Gezi eylemlerini finanse etmekle suçlanan Osman Kavala oldu. Davayı, Ergenekon kumpasına benzeten Kavala, suçlanmaların  fantastik olduğunu savundu "Örgüt yöneticisi olsam bu kadar şeffaf yaşamazdım" dedi.

Duruşmaya sanık savunmaları ile devam etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hdp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.