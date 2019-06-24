Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava Silivri'de başladı. Aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık savunmalarına başladı.

2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı eylemleri davası başladı.



Dava Silivri'de, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.



İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmayı CHP ve HDP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda ülkenin başkonsolosu takip etti.



İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.



657 sayfalıklık iddinamenin özeti okunduktan sonra sanık savunmalarına geçildi.



İlk savunmayı yapan Soros yardımıyla Gezi eylemlerini finanse etmekle suçlanan Osman Kavala oldu. Davayı, Ergenekon kumpasına benzeten Kavala, suçlanmaların fantastik olduğunu savundu "Örgüt yöneticisi olsam bu kadar şeffaf yaşamazdım" dedi.



Duruşmaya sanık savunmaları ile devam etti.



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