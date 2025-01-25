Gezi Parkı soruşturması büyüyor

ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olması suçlamasıyla gözaltında.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındığını ifade edildi.



Savcılık Gezi Parkı eylemlerine katılan birçok sanatçının ifadesinin alınmasını istedi.



Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci dahil 8 oyuncu Gezi Parkı soruşturmasında ifadeye çağrıldı.



Oyuncular ifadelerini verdikten sonra İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.



Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora’yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu iddia ediliyor.



Menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013’te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı da iddialar arasında.



Öte yandan CHP, Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.