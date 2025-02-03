Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyor

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturma, genişletiliyor. Savcılık, 12 yıl önceki yayınlarda Gezi Parkı’na dair propaganda yapılıp yapılmadığını incelemek üzere medya kuruluşlarının yayınlarını araştırmaya karar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyor
Yayınlanma:

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma, medya sektörüyle de bağlantı kurdu. Ayşe Barım’ın 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini büyütmek amacıyla sanatçıları organize ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık medya yayınlarını incelemeye aldı. RTÜK'e yazı göndererek, dönemin yayınlarıyla ilgili kayıtların gönderilmesini isteyen savcılık, Gezi Parkı’na dair propagandaların yayılıp yayılmadığını araştıracak.

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Ardından Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi pek çok ünlü tanık olarak dinlendi.

MEDYA KURULUŞLARI İNCELEMEDE

Savcılığın, Gezi Parkı eylemleri sırasında protestoları destekleyen bazı medya kuruluşlarını da incelemeye aldığı bildirildi. RTÜK’e gönderilen yazıda, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarının propagandasını yapan medya kuruluşlarının, toplumsal olayların yayılmasına zemin hazırladığı ifade edildi. Savcılık, bu medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilmesini ve kayıtlarının örneğinin kendilerine gönderilmesini talep etti.

RTÜK, bu talep doğrultusunda dosyasını savcılığa ilettikten sonra, tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması bekleniyor.

Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!Gündem
gezi parkı soruşturma
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Dolar tarihi zirveyi gördü Dolar tarihi zirveyi gördü
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları