Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyor

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma, medya sektörüyle de bağlantı kurdu. Ayşe Barım’ın 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini büyütmek amacıyla sanatçıları organize ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık medya yayınlarını incelemeye aldı. RTÜK'e yazı göndererek, dönemin yayınlarıyla ilgili kayıtların gönderilmesini isteyen savcılık, Gezi Parkı’na dair propagandaların yayılıp yayılmadığını araştıracak.

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Ardından Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi pek çok ünlü tanık olarak dinlendi.

MEDYA KURULUŞLARI İNCELEMEDE

Savcılığın, Gezi Parkı eylemleri sırasında protestoları destekleyen bazı medya kuruluşlarını da incelemeye aldığı bildirildi. RTÜK’e gönderilen yazıda, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarının propagandasını yapan medya kuruluşlarının, toplumsal olayların yayılmasına zemin hazırladığı ifade edildi. Savcılık, bu medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilmesini ve kayıtlarının örneğinin kendilerine gönderilmesini talep etti.

RTÜK, bu talep doğrultusunda dosyasını savcılığa ilettikten sonra, tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması bekleniyor.